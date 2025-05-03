Зеленский обсудил с Трампом санкционные шаги США в отношении России

Владимир Зеленский рассказал, что во время встречи с американским лидером Дональдом Трампом обсудил наложение сильных санкций против страны-агрессора России.

Об этом президент Украины сообщил во время общения с журналистами, передает Укринформ, пишет 24 Канал.

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Зеленский обсудил с Трампом санкции против России

Президент отметил, что, по его мнению, этот разговор с Трампом был лучший из всех, что были ранее.

"Я считаю, что с президентом Трампом у нас был лучший разговор из всех, что были до этого. Возможно, он был самый короткий, но самый предметный. При всем уважении к нашим командам, но формат тет-а-тет, на мой взгляд, сработал. У нас была правильная атмосфера самого разговора", – заявил Зеленский.

Президент рассказал, что во время этой встречи Трамп выразил свою позицию относительно наложения дополнительных санкций против России.

... Я поднял вопрос о санкционных шагах США. Не буду говорить детали, но то, что он (Трамп – ред.) мне сказал, звучит очень сильно,

– заявил Зеленский.