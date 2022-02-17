Обострение на Донбассе: Зеленский поговорил с Шарлем Мишелем
Источник:твиттер Владимира Зеленского
Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Шарлем Мишелем. Политики обсудили обострение на Донбассе, в частности на Луганщине.
Телефонный разговор состоялся 17 февраля. В частности уже после циничных обстрелов боевиков на Донбассе.
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Зеленский пообщался с Шарлем Мишелем
Провел телефонный разговор с Шарлем Мишелем в Мариуполе. Проинформировал о ситуации безопасности и сегодняшних (речь идет о 17 февраля – 24 канале) провокационных обстрелах, в частности в Станице Луганской,
– написал Владимир Зеленский.
Президент Украины добавил, что поблагодарил за инициативу донорской конференции в поддержку Украины.
Предварительно известно, – из-за обстрелов оккупантов Владимир Зеленский отправился на территорию Операции объединенных сил. Предварительно известно, что Президент Украины проверяет систему охраны госграницы и порядок боевого патрулирования.
Коротко об обстрелах оккупантов на Донбассе
- Оккупанты в Станице Луганской артиллерийским снарядом попали в детский сад. Там находилось 20 детей. К счастью, малыши не пострадали, однако контузию получили 3 работников заведения – сторож, прачка и помощница воспитателя. Их в шоковом состоянии госпитализировали.
- Российские оккупанты обстреляли школу и жилые кварталы Врубовки на Луганщине. На момент обстрела в заведении было 30 учеников и 14 работников. Предварительно данных о пострадавших нет.
- Впоследствии стало известно, что в результате минометных обстрелов ранения получили один украинский боец и двое гражданских лиц.
- Кстати, по состоянию на 11 часов 17 февраля боевики 29 раз нарушили режим прекращения огня, из них 27 раз оккупанты использовали запрещенное минскими договоренностями вооружение. Подробнее об обстрелах читайте по ссылке.
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