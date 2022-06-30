Зеленский обсудил увеличение оборонной поддержки Украины с немецким президентом Штайнмайером

Владимир Зеленский пообщался 30 июня с немецким президентом Франком-Вальтером Штайнмайером. Украинский президент поблагодарил за поддержку.

Об этом сообщил Зеленский на своей странице в твиттере. Он отметил, что Украина и Германия продолжают диалог.

Кстати Есть негативные последствия для Германии, – Штайнмайер возмутился тесными связями Шредера с Россией

"Обсудили наращивание оборонной поддержки для Украины. Ценим солидарность немецкого народа на нашем пути в Европейский Союз и поддержку в противодействии агрессии. Поблагодарил соболезнования с бесчеловечной атакой на Кременчуг", – написал президент.

Последние заявления Германии

На саммите "Большой семерки" в Германии недавно обсудили вопросы войны России с Украиной. Началом события стала встреча канцлера Олафа Шольца с американским президентом Джо Байденом, который отметил, что Германия и США должны совместно противодействовать Кремлю.

Шольц заверил, что Германия будет помогать Украине. Он заявил – Запад вместе и объединенный.

Это наш четкий сигнал президенту Путину,

– отметил Шольц.

Ранее канцлер объяснил, почему Германия задерживает тяжелое вооружение для Украины. Он отметил, что украинские военные должны пройти обучение, чтобы эффективно пользоваться оружием. Шольц заверил – Украина получит все, что обещал.

Кстати Шольц понял, что хочет принадлежать к элитам мировым, а не России, – Давидюк.

Финансовая помощь

Германия сообщила, что предоставит Украине грант разменом 1 миллиард евро. Украина использует их для финансирования первоочередных социальных и гуманитарных расходов во время военного положения. В целом от 24 февраля немецкое правительство выделило 300 миллионов евро долгосрочного льготного кредитования для украинского государственного бюджета.

Вниманию Украина вовремя получит немецкое оружие для битвы за Донбасс, – Шольц

Шольц в Украине

Шольц 16 июня посетил Украину. Он побывал на разрушенной россиянами Киевщине, в частности, в Ирпене. Канцлер считает, что война направлена на тотальное уничтожение украинцев. Он подчеркнул – когда Запад принимает какие-либо решения по Украине, то следует помнить обо всех зверствах.

Обратите внимание – мир продолжает помогать Украине бороться с Кремлем: смотрите видео