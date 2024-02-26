Отвечу языком наших военных, – Зеленского попросили оценить положение Украины

На этих выходных прошла вторая годовщина с момента полномасштабного вторжения России в Украину. Президента спросили, какой он видит ситуацию в государстве на сегодня.

На совместной пресс-конференции с премьером Болгарии Николаем Денковым, который сегодня вместе с делегацией прибыл с визитом в Киев, президент Зеленский рассказал, в какой ситуации сейчас находится наша страна, передает 24 Канал.

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"На языке военных"

Глава государства отметил, что коротко положение Украины не опишешь. Если охватить все вопросы: фронта, экономики, отношений с партнерами, поддержку или неподдержку обществ наших соседей, события на границе – это все займет много времени.

Поэтому президент отметил, что хотел бы ответить просто, используя язык наших военных, когда их спрашивают о том, какая ситуация на поле боя.

Ситуация сложная, но полностью контролируемая,

– подытожил Зеленский.

Премьер Денков в свою очередь отметил, что помощь Украине тождественна помощи всей Европе, в частности Болгарии.

У Украины впереди – сложные месяцы

На вчерашней пресс-конференции, 25 февраля, которую президент провел по итогам форума "Украина. Год 2024", где выступали все представители политически-военного руководства страны, Зеленский уже рассказывал о положении, в котором оказалась наша страна.

В частности, глава государства отметил, что впереди – а именно в марте и апреле – Украину ждут непростые времена, поскольку она будет испытывать давление политическое и финансовое с разных сторон. Более того, на фронте ситуация действительно чрезвычайно тяжелая. К тому же Россия планирует наступательные действия на конец мая – начало июня.

Зеленский о том, как одолеть Россию

17 февраля Силы обороны были вынуждены выйти из Авдеевки. А 26 февраля стало известно об отступлении наших сил из села Ласточкино . Враг продолжает давить и наступать на Авдеевском направлении.

Отдельно президент подчеркнул важность поставки союзниками оружия. По его словам, только десяток средств ПВО, а именно Patriot могли бы изменить ход войны.

Зеленский отметил, что если бы Украина в ближайшие месяцы смогла бы получить 10 систем Patriot для ключевых индустриальных центров, если бы эти системы мы могли бы применить ближе к фронту, то россияне бы отступили. Это позволило бы сломать российскую оборону, а нашим войскам пойти вперед.

Президент подчеркнул, что оружия, которое может переломить ход войны, – есть как минимум два – три. Если бы украинские военные получили бы это вооружение, то российской армии наступил бы конец.

Глава государства выразил надежду, что Конгресс таки одобрит финансирование помощи Украине. По его словам, в США знают, что этот вопрос надо решить в течение месяца.

Кроме того, Зеленский заявил, что слабым местом Путина являются деньги. Итак, передача Украине замороженных российских активов за рубежом без всяких условий было бы настоящим ударом для диктатора и заставило бы его искать пути завершения войны.