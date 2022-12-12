Он боится смерти, – Зеленский о том, решится ли Путин на "ядерку"

Глава государства-агрессорки Владимир Путин вряд ли решится применить ядерное оружие, потому что боится за свою жизнь. Хотя Россия совершает действия, которые уже представляют ядерную угрозу.

Путин не желает умирать. Он даже во время встреч сидит за длинным столом, потому что боится заболеть коронавирусом и т.д. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в спецвыпуске шоу Netflix "Мой следующий гость не нуждается в представлении". 24 канал.

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Путин хорошо понимает последствия

Зеленский вспомнил, что видел Путина. Он слишком любит эту жизнь. Поэтому на применение "ядерца", скорее всего, не пойдет.

Он боится смерти и любит жизнь. Я не уверен, что он готов применить ядерное оружие,

- сказал Зеленский.

Президент добавил, Путин понимает, если применит ядерное оружие, другие государства могут предпринять по отношению к личному ему "определенные шаги". В то же время, Зеленский отметил, что оккупация Запорожской атомной электростанции – это уже серьезная ядерная угроза, которая может спровоцировать опасные последствия.

Ядерные угрозы Путина