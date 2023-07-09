Готов ли Путин применить ядерное оружие против Украины: Зеленский оценил угрозу
Источник:ABC News
Президент Зеленский оценил риск того, что Владимир Путин прибегнет к использованию ядерного оружия. Глава государства также предупредил об угрозе на ЗАЭС.
Зеленский не верит, что Путин применит ядерное оружие против Украины. В то же время он напомнил, что украинская разведка считает, что Россия могла заминировать Запорожскую АЭС, готовя инсценированный взрыв, чтобы остановить продвижение украинских войск на поле боя.
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Угроза российского теракта на ЗАЭС все еще существует
В МАГАТЭ заявили, что якобы не видели доказательств, подтверждающих заявления Украины о том, что россияне заминировали ЗАЭС.
Есть ли на объекте (ЗАЭС – 24 Канал) другие взрывчатые предметы? Да,
– сказал Зеленский.
Он отметил, что представители МАГАТЭ не могут увидеть взрывчатку на ЗАЭС, намекая на то, что Россия препятствует этому.
Также Зеленский пожаловался на нехватку непредвзятых людей, которые могли бы сделать какие-либо выводы относительно того, насколько эта территория загрязнена минами.
Какая ситуация на Запорожской АЭС
- В июне Владимир Зеленский, а также украинская разведка предупредили, что Россия готовит теракт на Запорожской АЭС. В планах оккупантов был взрыв, который бы повлек за собой выброс радиации.
- По данным разведки, россияне заминировали бассейн-охладитель и поставили технику со взрывчаткой около 4-х энергоблоков ЗАЭС. Также в украинской разведке сообщили, что оккупанты продолжают минировать ЗАЭС и объекты на территории атомной станции
- В ГУР МО заявили, что на территорию ЗАЭС доставляются мины и взрывчатые вещества. Также спутниковые снимки зафиксировали на крыше IV энергоблока ЗАЭС неизвестные объекты, которые могут являться взрывчаткой.
- Известно, что Россия начала выводить свой персонал и военных с атомной станции. Кроме того, оккупанты перед 5 июля развернули информационную кампанию, мол, Украина якобы готовит "диверсию" на ЗАЭС, что оказалось полной ложью.
- После этого глава ГУР МО Кирилл Буданов высказал мнение, что опасность на ЗАЭС "тихонько спадает".
- Эксперты связывают активизацию угроз России совершить теракт на ЗАЭС с саммитом НАТО в Вильнюсе, на котором Украина может получить еще больше западного оружия.