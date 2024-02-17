Потери в Авдеевке: Зеленский очертил количество погибших Украины и России

На Авдеевском направлении продолжаются ожесточенные бои за каждый клочок украинской земли. Президент Украины очертил потери обеих сторон в борьбе за населенный пункт

Владимир Зеленский сообщил, что у России потери в Авдеевке больше в семь раз, чем у Украины. Об этом он сказал во время своего выступления на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности.

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Президент очертил потери

Украинский лидер отметил, что потери российской армии в боях за Авдеевку превышают украинские в несколько раз.

Я не могу сказать вам, какое у нас количество пострадавших и жертв. Например, в Авдеевке, я только что сравнил цифры – один к семи,

– рассказал украинский президент.

По его словам, такое соотношение за смерть одного украинца – смерть семи россиян. Он отметил, что не может это сравнивать, поскольку даже потеря одного человека это трагедия для всей нашей страны.

Зеленский также обратился ко всем присутствующим и заметил, что они должны понимать, что происходило в этом маленьком городке.

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