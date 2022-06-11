Зеленский одобрил отправку бойцов терробороны в зону боевых действий

В начале мая Верховная Рада Украины приняла законопроект, позволяющий бойцам ТрО выполнять задачи в районах боевых действий. Спустя более месяца, 10 июня, Владимир Зеленский все-таки подписал этот закон.

Отметим, что глава Верховной Рады Руслан Стефанчук подписал документ еще 6 мая. Теперь, после подписи президента, закон вступит в силу.

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Что предусматривает новый закон

В целом, новый закон предусматривает расширение задач и полномочий бойцов территориальной обороны. Если раньше они могли выполнять задачи только в рамках соответствующего территориального общества , то теперь смогут действовать по всей Украине.

Речь идет, в частности, о районах ведения активных боевых действий, а также выполнении задач, касающихся временно оккупированных территорий. При этом решение о выполнении задач территориальной обороны в районах боевых (военных) действий будет принимать Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины .

В пояснении к законопроекту говорилось, что его принятие обеспечит значительное повышение возможностей территориальной обороны и сделает ее более эффективной единицей в системе сил безопасности и обороны, а также в целом повысит уровень обороноспособности Украины.