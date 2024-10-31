Зеленский официально уволил Костина с должности генпрокурора

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Андрея Костина с должности Генерального прокурора.

Об этом говорится на сайте Офиса Президента. Соответствующий указ №745/2024 обнародовали сегодня, 31 октября.

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Зеленский уволил Костина с должности генпрокурора

Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Андрея Костина с должности генерального прокурора Украины. Соответствующий документ обнародован на официальном интернет-представительстве главы государства в четверг, 31 октября.

Уволить Костина Андрея Евгеньевича с должности Генерального прокурора,

– говорится в документе.

Добавим, во вторник, 29 октября, народные депутаты проголосовали за отставку Андрея Костина с должности Генерального прокурора Украины. Решение поддержали 255 народных избранников.

Ранее отставку Костина поддержали в правоохранительном комитете Верховной Рады.

Напомним, Андрей Костин подал в отставку 22 октября на фоне скандалов вокруг МСЭК и инвалидности прокуроров.