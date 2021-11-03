Зеленский опоздал на Климатический саммит ООН из-за встречи с Блинкеном, – Кулеба

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба объяснил, почему президент Владимир Зеленский не успел на выступление в Глазго из-за встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Из-за этого министр советует не верить тем, кто раздувает различные версии причин опоздания президента.

Организаторов саммита предупредили о задержке президента, однако они допустили ошибку. Об этом Дмитрий Кулеба рассказал в прямом эфире на своей странице в фейсбуке.

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Встреча с Блинкеном была результативной

По словам Кулебы, те, кто придумывают разные версии причин задержки президента и жалуются, что Украину назвали, а ее не было, умалчивают о том, что в то время происходила встреча с Энтони Блинкеном. Глава МИД назвал эту встречу довольно важной.

Встреча была очень предметной и длительной, они (Зеленский и Блинкен – 24 канал) проговорили очень много, то банально просто плавающий график не позволил нам вовремя попасть в зал. Поверьте мне, что это был чрезвычайно важный разговор, чрезвычайно полезный и чрезвычайно доверчивый,

– заявил Кулеба.

Министр иностранных дел подчеркнул, что скандал вокруг задержки Владимира Зеленского раздувают российские СМИ.

Также Кулеба упомянул о встрече с президентом США Джо Байденом. Среди вопросов, которые обсудили лидеры государств – энергетическая безопасность Украины и ситуация на Донбассе.

Зеленский в Глазго