Зеленский опоздал на Климатический саммит ООН из-за встречи с Блинкеном, – Кулеба
Источник:24 канал
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба объяснил, почему президент Владимир Зеленский не успел на выступление в Глазго из-за встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Из-за этого министр советует не верить тем, кто раздувает различные версии причин опоздания президента.
Организаторов саммита предупредили о задержке президента, однако они допустили ошибку. Об этом Дмитрий Кулеба рассказал в прямом эфире на своей странице в фейсбуке.
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Встреча с Блинкеном была результативной
По словам Кулебы, те, кто придумывают разные версии причин задержки президента и жалуются, что Украину назвали, а ее не было, умалчивают о том, что в то время происходила встреча с Энтони Блинкеном. Глава МИД назвал эту встречу довольно важной.
Встреча была очень предметной и длительной, они (Зеленский и Блинкен – 24 канал) проговорили очень много, то банально просто плавающий график не позволил нам вовремя попасть в зал. Поверьте мне, что это был чрезвычайно важный разговор, чрезвычайно полезный и чрезвычайно доверчивый,
– заявил Кулеба.
Министр иностранных дел подчеркнул, что скандал вокруг задержки Владимира Зеленского раздувают российские СМИ.
Также Кулеба упомянул о встрече с президентом США Джо Байденом. Среди вопросов, которые обсудили лидеры государств – энергетическая безопасность Украины и ситуация на Донбассе.
Зеленский в Глазго
- Президент Украины Владимир Зеленский выступил на Климатическом саммите ООН в Глазго в Великобритании. В своей речи он вспомнил российскую оккупацию и заявил, что из-за агрессии Кремля Крым и Донбасс превратились в "экологические бомбы".
- В рамках саммита Зеленский встретился с рядом лидеров мировых стран, в том числе канцлером Германии Ангелой Меркель и премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.
- Зеленский подписал с президентом Словакии декларацию о поддержке европейских стремлений Украины.