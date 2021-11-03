Організаторів саміту попередили про затримку президента, однак вони допустилися помилки. Про це Дмитро Кулеба розповів у прямому ефірі на своїй сторінці у фейсбуці.
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Зустріч з Блінкеном була результативною
За словами Кулеби, ті, хто вигадують різні версії причин затримки президента і бідкаються, що Україну назвали, а її не було, замовчують про те, що в той час відбувалася зустріч з Ентоні Блінкеном. Голова МЗС назвав цю зустріч доволі важливою.
Зустріч була дуже предметною і тривалою, вони (Зеленський та Блінкен – 24 канал) проговорили дуже багато, то банально просто плаваючий графік не дозволив нам вчасно потрапити до зали. Повірте мені, що це була надзвичайно важлива розмова, надзвичайно корисна і надзвичайно довірлива,
– заявив Кулеба.
Міністр закордонних справ наголосив, що скандал довкола затримки Володимира Зеленського роздувають російські ЗМІ.
Також Кулеба згадав про зустріч Зеленського з президентом США Джо Байденом. Серед питань, які обговорили лідери держав – енергетична безпека України та ситуація на Донбасі.
Зеленський у Глазго
- Президент України Володимир Зеленський виступив на Кліматичному саміті ООН у Глазго в Великій Британії. У своїй промові він згадав російську окупацію та заявив, що через агресію Кремля Крим і Донбас перетворилися на "екологічні бомби".
- У межах саміту Зеленський зустрівся з низкою лідерів світових країн, зокрема канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель та прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном.
- Зеленський підписав з президенткою Словаччини декларацію про підтримку європейських прагнень України.