Організаторів саміту попередили про затримку президента, однак вони допустилися помилки. Про це Дмитро Кулеба розповів у прямому ефірі на своїй сторінці у фейсбуці.

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Зустріч з Блінкеном була результативною

За словами Кулеби, ті, хто вигадують різні версії причин затримки президента і бідкаються, що Україну назвали, а її не було, замовчують про те, що в той час відбувалася зустріч з Ентоні Блінкеном. Голова МЗС назвав цю зустріч доволі важливою.

Зустріч була дуже предметною і тривалою, вони (Зеленський та Блінкен – 24 канал) проговорили дуже багато, то банально просто плаваючий графік не дозволив нам вчасно потрапити до зали. Повірте мені, що це була надзвичайно важлива розмова, надзвичайно корисна і надзвичайно довірлива,

– заявив Кулеба.

Міністр закордонних справ наголосив, що скандал довкола затримки Володимира Зеленського роздувають російські ЗМІ.

Також Кулеба згадав про зустріч Зеленського з президентом США Джо Байденом. Серед питань, які обговорили лідери держав – енергетична безпека України та ситуація на Донбасі.

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