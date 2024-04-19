"Мы должны беречь память": Зеленский оставил свою подпись на стеле в Донецкой области

Владимир Зеленский 19 апреля прибыл с рабочим визитом в Донецкую область. Президент Украины во время поездки также оставил свою подпись на знаковой стеле Донецкой области.

После того как "активисты" закрасили стелу на въезде в Донецкую область, на ней начали появляться новые подписи и наклейки Героев. Сейчас она снова возвращается к своему предыдущему виду.

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Зеленский оставил свою подпись на стеле

Во время рабочей поездки в Донецкую область Владимир Зеленский остановился возле стелы, которая несет в себе память о борьбе с врагом. Хотя активисты недавно решили ее закрасить, сейчас стела снова украшена подписями украинских защитников.

Президент Украины также оставил и свою подпись. В сети он отметил, что важно беречь память о тех, кто сейчас борется с врагом.

Наша Донетчина. Наши воины. Наши волонтеры. Украинский народ. Все, кто защищает наше государство, ее независимость – жизнь Украины. Всегда должны ценить людей, которые делают все, чтобы Украина жила и не подчинилась оккупанту. И всегда должны беречь память о каждом и каждой, кто отдал свою жизнь, чтобы вся Украина выстояла. Независимость наша – это люди наши, их сила, дух всех, кто в 2014 году и 24 февраля выбрал для себя путь смелости – путь Украины,

– написал Зеленский.



Владимир Зеленский оставил свою подпись на стеле / Фото Владимира Зеленского

Активисты "обновили" стелу в Донецкой области: как отреагировали украинцы