Готовы объединять свой потенциал: Зеленский открыл Международный форум оборонных индустрий

Владимир Зеленский 30 сентября в Киеве открылся первый Международный форум оборонных индустрий. Его посетили более 30 стран и 250 оборонных компаний мира.

Этот форум станет шагом к обеспечению безопасности не только Украины, но и всего мира. Необходимо создать арсенал, сдерживающий агрессию.

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Создание арсенала свободного мира

Владимир Зеленский официально открыл первый Международный форум оборонных индустрий. На нем, в частности, представлены более 30 стран со всех уголков планеты и 252 оборонные компании – среди них и украинские производители. Главной целью является построение необходимого арсенала для обеспечения безопасности.

Президент подчеркнул, что речь идет не только о противостоянии агрессии России – это сотрудничество может служить и защите партнеров. Украинская устойчивость дала всему миру успешную стратегию национальной и коллективной обороны.

Сейчас на десятилетие вперед определяется, какими будут наиболее мощные оборонно-промышленные комплексы, каковы их приоритеты и что будет стандартом обороны в мире. Именно в Украине это определяется,

– акцентировал украинский лидер.

Зеленский рассказал, что уже есть успехи в сотрудничестве по производству оружия, техники, снарядов. В частности, уже существует договоренность с США о совместном производстве – фактически об учреждении новой промышленной экосистемы. Это явилось результатом разговора Зеленского и Байдена.

Сотрудничество для безопасности всего мира

Владимир Зеленский заявил о создании на форуме Альянса оборонных индустрий. К нему могут присоединиться изготовители оружия и военной техники со всего мира. Это будет демонстрация того, что они готовы построить арсенал свободного мира.

Украина разрабатывает специальный экономический режим оборонно-промышленного комплекса. Чтобы дать все возможности реализовать свой потенциал каждой компании, работающей ради обороны в Украине и с Украиной или желающей прийти в Украину,

– подчеркнул президент.

Также Зеленский добавил, что Украина создаст специальный Оборонный фонд, который обеспечит дополнительные ресурсы, в частности для развития военных производств и поддержки соответствующего сотрудничества. Этот фонд будет получать средства из дивидендов от государственных оборонных активов и прибыли от продажи конфискованных активов россиян.

Полное выступление Зеленского на форуме: смотрите видео

Успехи в международном сотрудничестве