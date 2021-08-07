Зеленский отличается от предыдущих президентов, он начинает ломать систему, – Кравчук
Источник:LB.ua
Леонид Кравчук напомнил, что за годы независимости в Украине сменились уже 6 президентов. Первый глава Украины считает, что Владимир Зеленский отличается от своих предшественников, потому что начинает ломать систему.
Кравчук в интервью изданию оценил деятельность всех президентов Украины и назвал, кого считает разрушителем существующей системы.
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Зеленский начал ломать систему
Первый лидер независимой Украины напомнил, что страна с 1991 года имеет уже 6-го президента. Кравчук отметил, что смотрел на тех, кто пришел после него, и видел, что их "поведение, слово, осанка, лицо – все это было полусоветское".
Они были чего-то вожди. Зеленский от них отличается. У него этого нет,
– пояснил политик.
По его мнению, именно действующий глава государства только теперь начинает ломать ту систему, которая была до него. Однако Кравчук уточнил: Зеленский начал, да еще не сломал систему.Важно! Сейчас Леонид Кравчук находится в реанимации после операции на сердце. Врачи подсоединили 87-летнего политика к аппарату искусственной вентиляции легких.
Президенты Украины за годы независимости: коротко
- Первым главой независимой Украины был Леонид Кравчук. На посту президента он находился с 5 декабря 1991 года по 19 июля 1994 года.
- Далее высшую государственную должность занял Леонид Кучма. Он оставался президентом в течение 2 каденций – до 23 января 2005 года.
- После этого украинским лидером на следующие 5 лет – до 25 февраля 2010 года – стал Виктор Ющенко.
- Впоследствии президентом был пророссийский политик Виктор Янукович. Он бежал из страны 22 февраля 2014 года, поэтому временно страну возглавил Александр Турчинов.
- Пятым главой государства был Петр Порошенко – до 20 мая 2019 года.
- Его на посту заменил Владимир Зеленский.