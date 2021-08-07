Зеленский отличается от предыдущих президентов, он начинает ломать систему, – Кравчук

Леонид Кравчук напомнил, что за годы независимости в Украине сменились уже 6 президентов. Первый глава Украины считает, что Владимир Зеленский отличается от своих предшественников, потому что начинает ломать систему.

Кравчук в интервью изданию оценил деятельность всех президентов Украины и назвал, кого считает разрушителем существующей системы.

Читайте также Моя самая большая ошибка – то, что я верил России, – Кравчук о своем президентстве

Зеленский начал ломать систему

Первый лидер независимой Украины напомнил, что страна с 1991 года имеет уже 6-го президента. Кравчук отметил, что смотрел на тех, кто пришел после него, и видел, что их "поведение, слово, осанка, лицо – все это было полусоветское".

Они были чего-то вожди. Зеленский от них отличается. У него этого нет,

– пояснил политик.

По его мнению, именно действующий глава государства только теперь начинает ломать ту систему, которая была до него. Однако Кравчук уточнил: Зеленский начал, да еще не сломал систему.

Президенты Украины за годы независимости: коротко

Первым главой независимой Украины был Леонид Кравчук. На посту президента он находился с 5 декабря 1991 года по 19 июля 1994 года.

Далее высшую государственную должность занял Леонид Кучма. Он оставался президентом в течение 2 каденций – до 23 января 2005 года.

После этого украинским лидером на следующие 5 лет – до 25 февраля 2010 года – стал Виктор Ющенко.

Впоследствии президентом был пророссийский политик Виктор Янукович. Он бежал из страны 22 февраля 2014 года, поэтому временно страну возглавил Александр Турчинов.

Пятым главой государства был Петр Порошенко – до 20 мая 2019 года.

Его на посту заменил Владимир Зеленский.