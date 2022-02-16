Зеленский отправится на Ровненщину и Донбасс в День единения и соберет послов

Президент Украины Владимир Зеленский 16 февраля, в День единения, посетит с рабочей поездкой Донбасс и Ровненщину. Утром он принял участие в церемонии поднятия государственного флага в Борисполе.

На церемонии поднятия флага присутствовал оркестр, который исполнил Государственный гимн Украины. Согласно указу главы государства, в сегодняшний праздник флаг также должны были поднять на всех сооружениях и домах городов и сел нашей страны, сообщает 24 канал.

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Во время церемонии Зеленский произнес небольшую речь.

Этот день – наш. Кто живет на правом и левом берегах Днепра. Кто общается на украинском, крымскотатарском, русском, венгерском или жестовом языке, а вместе – творят Украину не словами, а делами,

– сказал глава государства.

Кроме того, в Мариуполе президент 16 февраля намерен собрать всех послов иностранных государств. О чем будут говорить и сколько дипломатов прибудет пока неизвестно. Но вроде бы на встрече должен быть и руководитель Офиса Президента Андрей Ермак. Визит гаранта на Донбасс запланирован на 2 дня.

День единения в Украине

На фоне угрожающих сообщений о том, что Россия нападет именно 16 февраля, президент решил объявить эту дату Днем единения. Цель праздника – укрепить устойчивость общества в условиях роста гибридных угроз, а также информационно-пропагандистского и морально-психологического давления на общественное сознание.

Утром 16 февраля украинцы начали поздравлять друг друга с праздником. Присоединились и наши военные, которые защищают покой украинцев в зоне ООС и поздравили с Днем единения. Они подчеркнули, что как никто знают, что такое единство.

По этому случаю Владимир и Елена Зеленские запустили "сине-желтый" флешмоб в соцсетях, к которому всех призывают приобщиться. Они также поделились патриотическими фото в сети.

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