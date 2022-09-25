Не думаю, что он блефует, – Зеленский о ядерных угрозах путина

Президент Владимир Зеленский не считает, что путин блефует, когда угрожает ядерным оружием. Он убежден, что мир должен усилить давление на диктатора.

Журналистка спросила Зеленского, считает ли он блефом ядерные угрозы путина. Глава государства ответил, что раньше путин мог блефовать, а сейчас это может быть реальностью.

Важно США предупредили россию, что применение ядерного оружия станет для него катастрофой

Зеленский напомнил, что россияне оккупировали Энергодар и Запорожскую АЭС. Там 6 энергоблоков. Затем захватчики начали обстреливать Южноукраинскую АЭС. Снаряд упал в 300 метрах от станции, в здании вылетели окна и двери.

Он хочет запугать весь мир. Не думаю, что он блефует. Думаю, мир сдерживает эту угрозу,

– отметил президент.

Он подчеркнул, что международное сообщество должно продолжать давить на путина и не дать ему продолжить.

Ядерные угрозы путина: что известно

Российский диктатор в своем обращении в очередной раз пригрозил миру ядерным оружием. Он заявил, что россия использует все имеющиеся средства якобы для "своей защиты".

В НАТО отреагировали, что россию ждут "тяжелые последствия", если она действительно использует ядерное оружие.

Лидер европейской дипломатии Жозеп Боррель убежден, что ЕС должен серьезно отнестись к угрозам путина.

США предупредили российское руководство, что применение ядерного оружия станет для него катастрофой.

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