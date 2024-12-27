Зеленский отреагировал на катастрофу самолета в Казахстане и вспомнил об МН-17

В районе города Актау в Казахстане упал пассажирский самолет Embraer 190, который принадлежал авиакомпании Azerbaijan Airlines и совершал рейс из Баку в Грозный. На трагедию отреагировал и украинский президент.

Владимир Зеленский выразил соболезнования и отреагировал на вероятность причастности России к авиакатастрофе. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на его заявление в соцсети Х.

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Как прокомментировал трагедию Зеленский

Как отметил глава государства, сейчас появляется все больше деталей о жуткой авиакатастрофе. Он выразил искренние соболезнования президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и азербайджанскому народу, а также заявил, что все больше подробностей указывают на причастность России.

Если Россия продолжит распространять ложь, так же как это сделала в случае сбивания ею MH17, необходимо будет консолидировать все международное давление на Москву, чтобы правда была установлена, а виновные привлечены к ответственности.

– заявил Владимир Зеленский.

По его словам, каждая человеческая жизнь важна, и поэтому каждая потеря заслуживает тщательного расследования этой трагедии, чтобы узнать правду.

Что известно о сбитии самолета, летевшего рейсом MH17

Трагедия произошла 17 июля 2014 года, когда пассажирский самолет Boeing 777 был сбит в небе над Донбассом, в результате чего погибли 298 человек, среди которых 80 детей. Две трети погибших были гражданами Нидерландов. Несмотря на частичное закрытие воздушного пространства над этой зоной, Boeing пролетал на высоте, соответствующей украинским нормам безопасности. В то время Россия уже доставила в Донбасс зенитно-ракетный комплекс "Бук", из которого и был сбит самолет.

К слову, в издании The Telegraph также сравнивают катастрофу самолета Azerbaijan Airlines, произошедшую 25 декабря в Казахстане с убытком рейса MH17 над Украиной в 2014 году. Осколочные повреждения на фюжеляже азербайджанского воздушного судна похожи на оставшиеся на корпусе малазийского самолета.