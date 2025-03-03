Нам нужен настоящий мир, и украинцы хотят этого больше всего, Зеленский на фоне заявлений Трампа

Трамп уже неоднократно обвинял президента Украины в том, что он не хочет мира. Владимир Зеленский отреагировал на последние подобные заявления американского президента.

Глава государства подчеркнул, что украинцы больше всего хотят настоящего мира. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Владимира Зеленского в X.

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Украина рассчитывает на поддержку США, – Зеленский

Президент Зеленский отметил, что работа с партнерами продолжается, в частности, с США.

"Уже были разговоры, еще готовимся к другим шагам в ближайшее время", – написал он, комментируя контакты с Европой.

Глава государства также отметил важность сделать дипломатию "действительно содержательной" и направленной на скорейшее окончание войны.

Нам нужен настоящий мир, и украинцы хотят этого больше всего, потому что война разрушает наши города и села, мы теряем наших людей. Нам нужно остановить войну и гарантировать безопасность,

– подчеркнул Владимир Зеленский.

Он добавил, что Украина очень рассчитывает на поддержку США на пути к миру, который нужен "как можно скорее".

Напомним, что ранее Владимир Зеленский отметил, что до мира "еще очень и очень далеко". После этого Трамп украинского президента снова раскритиковал.

Американский глава назвал это "худшим заявлением", сказал, что "Америка долго этого терпеть не будет", и снова повторил свое утверждение, что "этот парень не хочет мира", пока его поддерживают Штаты.

К критике Трампа сразу присоединился Илон Маск.

"Зеленский хочет вечную войну, бесконечную взяточническую мясорубку. Это зло", – заявил тот.