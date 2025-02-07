Зеленский отреагировал на предложение Трампа о встрече с ним

Владимир Зеленский отреагировал на предложение Дональда Трампа о встрече. Президент Украины отметил, что следующие недели могут быть "очень насыщенными в дипломатии".

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Владимира Зеленского.

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Зеленский прокомментировал возможную встречу с Трампом

Президент Украины отметил, что следующие недели в дипломатии "могут быть очень насыщенными". Зеленский заявил, что будет прилагать все усилия, чтобы это время было эффективным и продуктивным.

Говоря о возможной встрече с Дональдом Трампом, Зеленский отметил, что всегда ценит это сотрудничество. Кроме того, президент Украины сообщил, что планируются встречи и на уровне команд.

Мы всегда ценим сотрудничество с Президентом Трампом. Также планируем встречи и переговоры на уровне команд. Украинские и американские команды уже прорабатывают детали. Прочный и длительный мир должен стать ближе,

– написал Зеленский в сети.

Ранее Дональд Трамп сообщил, что на следующей неделе планирует встретиться с Владимиром Зеленским. Президент США отметил, что главными темами обсуждения станут безопасность редкоземельных металлов и окончание войны в Украине.

Трамп не стал раскрывать других деталей относительно встречи и не уточнял, когда именно может быть встреча. На вопрос, будет ли эта встреча в Вашингтоне, Трамп ответил, что "может быть Вашингтон", добавив, что "не поедет туда" – имея в виду Киев.

В то же время Трамп сообщил, что также планирует разговор с российским диктатором Владимиром Путиным. Президент США отметил, что "всегда имел хорошие отношения" с ним.