Зеленский отреагировал на российский террор в Харькове
Источник:телеграм-канал Владимира Зеленского
Президент Украины отреагировал на террористический обстрел Харькова 24 сентября. Он отметил, что оккупанты атаковали исключительно гражданские объекты.
Владимир Зеленский отметил, что мишенями для российских бомб стали жилой дом, хлебозавод и стадион. Об этом он написал в своем телеграм-канале.
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Зеленский назвал Россию террористом
Глава государства подчеркнул, что Россия атаковала обычных гражданских людей.
Россия – террорист и ежедневно подтверждает это своими собственными действиями, своим выбором воевать и пробовать расширять войну,
– сказал Зеленский.
Он выразил свои соболезнования родным и близким погибших.
Президент также отметил, что сейчас на Генеральной Ассамблее ООН много говорят о коллективных усилиях ради безопасности и будущего. Однако все, что нужно – просто остановить террор и чтобы Россия прекратила эту свою преступную и неспровоцированную агрессию, которая нарушает все глобальные правила. Поскольку это подарит и безопасность, и будущее.
Главное об ударе по Харькову 24 сентября
- После обеда 24 сентября оккупанты сбросили авиабомбы на гражданскую инфраструктуру Харькова. По предварительной информации, россияне выпустили по городу 8 ФАБ-250.
- В Киевском районе вражеский снаряд напрямую попал в 9-этажный дом. Также сообщалось о повреждении многоэтажки в Салтовском районе.
- Кроме этого, оккупанты попали в частное предприятие.
- Сейчас в Харькове продолжается спасательная операция. На данный момент известно о 3 погибших и 28 пострадавших, однако их количество еще может возрасти.