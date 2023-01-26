Для тех, кто плохо услышал – Зеленский отреагировал на скандал с Тищенко

Президент Владимир Зеленский отреагировал на скандал с поездкой нардепа Николая Тищенко в Таиланд. Глава государства напомнил, что СНБО запретил выезд чиновников за границу в личных целях.

Президент повторил, что любой выезд за границу государственных чиновников, нардепов или представителей местных властей должен быть согласно соответствующему решению СНБО, которое все видели.

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Лидер подчеркнул, что других выездов за границу должностных лиц или депутатов в военное время не будет. Он убежден – это справедливое решение.

К сожалению, вынужден это повторить для тех, кто плохо услышал, – добавил Зеленский.

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