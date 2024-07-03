Зеленский отреагировал на удар по Днепру и показал видео

Российские войска нанесли удар по Днепру утром 3 июля. На этот циничный обстрел отреагировал президент Зеленский.

Глава государства сообщил о 5 погибших в Днепре. Он отметил, что этот российский террор сможет остановить только современная ПВО и дальнобойное оружие.

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Зеленский напомнил мировым лидерам о решительности

Президент сообщил, что, кроме 5 погибших, известно о 34 пострадавших, среди которых – ребенок.

Днепр. Вновь террористические удары россиян по нашему городу. На сегодня известно о 5 погибших. Мои соболезнования родным и близким. 34 человека пострадали, среди них ребенок,

– написал он.

К ликвидации последствий обстрела привлечены подразделения ГСЧС. "Спасатели помогают всем пострадавшим", – добавил Зеленский.

Гарант государства также отметил, что именно поможет Украине бороться с такими циничными атаками России по мирному населению.

Этот российский террор могут остановить только две вещи – современные системы ПВО и дальнобойность нашего оружия. Мир может защитить жизнь, и для этого нужна решительность лидеров. Решимость, которая может и должна сделать снова нормой защиту от террора,

– подчеркнул президент.

Напомним, что россияне атаковали Днепр утром 3 июля. В результате обстрела повреждены торговый центр, медучреждение и заправка. Власти Днепра поделились кадрами последствий российской атаки, а работники торгового центра рассказали, что находятся в состоянии шока и паники. К слову, этот ТЦ уже раз переживал российские обстрелы – в прошлый раз это было 29 декабря 2023 года.

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