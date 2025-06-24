Разбито 5 вагонов, – Зеленский отреагировал на ракетный удар России по Днепру

Россия 24 июня нанесла ракетный удар баллистикой по Днепру. В результате атаки террористов погибли по меньшей мере 11 человек, еще более 160 пострадали. Президент отреагировал на вражеский удар.

Россия не способна производить баллистические ракеты без компонентов из других стран. Россия не способна производить сотни видов другого оружия без компонентов, оборудования и экспертизы, которой этот сумасшедший режим в Москве сам не обладает. Именно поэтому важно максимально ограничивать схемы, объединяющие Россию с сообщниками. Нужно и значительное усиление санкций против России.