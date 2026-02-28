Укр Рус
Зеленский отреагировал на удары по Ирану и объяснил позицию Украины
28 февраля, 15:43
Обновлено - 16:19, 28 февраля

Зеленский отреагировал на удары по Ирану и объяснил позицию Украины

Дария Черныш
Основные тезисы
  • Зеленский отреагировал на удары США и Израиля по Ирану, заявив, что Иран сам выбрал сотрудничество с Россией, поставляя ей оружие.
  • Президент Украины подчеркнул важность предоставления иранскому народу шанса избавиться от террористического режима, а также сохранения жизней и недопущения расширения войны.

Владимир Зеленский 28 февраля отреагировал на операцию в Иране. Он назвал справедливым шанс избавиться от террористического режима и обеспечить безопасность всем народам, пострадавшим со стороны Ирана.

Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский.

Смотрите также В Дубае и Абу-Даби прогремели взрывы: ОАЭ готовят ответ Ирану

Как Зеленский реагирует на ситуацию на Ближнем Востоке? 

Зеленский заявил после ударов США и Израиля по Ирану, что события на Ближнем Востоке развиваются очень быстро. Он подчеркнул, что украинцы никогда не угрожали Ирану, однако режим страны сам избрал сотрудничество с Россией. 

Президент Украины добавил, что Тегеран поставляет россиянам ударные "Шахеды", технологии к ним и другое вооружение. По данным Зеленского, во время полномасштабной войны Россия запустила по Украине более 57 тысяч таких беспилотников. 

Украинский лидер отметил, что от действий Ирана страдали и другие народы. Поэтому Зеленский считает, что важно дать иранскому народу шанс свергнуть такой режим. А также обеспечить безопасность всем, кто пострадал от террора со стороны Ирана. 

Какая позиция Украины? 

Зеленский подчеркнул, что позиция Украины хорошо известна и не изменилась. Важно сохранить как можно больше жизней. 

Важно не допускать расширения войны, 
– подчеркнул президент Украины. 

Он также отметил важность решимости США, благодаря которой "всегда глобальные преступники слабеют".

Конфликт США и Ирана: последние новости

  • По данным The Jerusalem Post, Верховного лидера Ирана аятолла Али Хаменеи могли убить в рамках операции Израиля и США. 

  • Взрывы 28 февраля прогремели также в ОАЭ. Объекты в Дубае и Абу-Даби были атакованы иранской баллистикой. Министерство обороны ОАЭ осудило атаку и не исключает права на ответ.