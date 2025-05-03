Зеленский отверг предложение Путина о перемирии до 9 мая и настаивает на 90-дневном
Президент Украины Владимир Зеленский назвал предложение Владимира Путина объявить трехдневное перемирие на 9 мая "театральной постановкой". Вместо этого президент настаивает на 30-дневном прекращении огня.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Интерфакс-Украина.
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Зеленский высказался о "перемирии" Путина
Глава Кремля Владимир Путин объявил так называемое "перемирие", которое якобы должно действовать с 00:00 с 7 мая на 8 до полуночи с 10 на 11 мая.
Президент Украины Владимир Зеленский назвал эти заявления Путина театральной постановкой по созданию атмосферы выхода России из изоляции. Вместо этого глава государства настаивает на 30-дневном прекращении огня – как это ранее уже предлагали Соединенные Штаты.
Безусловное прекращение огня – модель, которую предложили американцы. Мы идем по ней. С этой даты или с другой – желательно раньше. Да, давайте попробуем на 30 дней. Почему прекращение огня на 30 дней? Потому что невозможно за три, пять, семь дней ни о чем договориться,
– сказал Зеленский во время общения с журналистами.
По словам президента, Путин делает вид, что он идет на встречу сигналам со стороны США. Эти сигналы ранее передал ему специальный посланник Дональда Трампа Стив Виткофф.
Мы просто либо находимся в войне, либо Путин показывает, что он готов к прекращению огня, первой части окончания войны. Мы готовы начинать с 1-го, с 3-го, с 5-го числа. Если ему нужна дата 7-е – нам все равно. С 7-го – 30 дней,
– подытожил Владимир Зеленский.
Он также подчеркнул, что полной тишины невозможно добиться без ее качественного мониторинга.