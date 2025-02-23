Я не знаю этого человека, – Зеленский о смерти пророссийского блогера Гонсало Лиры

Пророссийский блогер Гонсало Лира погиб в Харькове, будучи задержанным СБУ. Его семья убеждена, что именно Зеленский отдал приказ убить Лиру.

Глава государства ответил на обвинения. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на своего корреспондента на форуме "Украина. Год 2025".

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Что заявил Зеленский о смерти Гонсало Лиры

По словам президента, он не имел практически никаких сведений о Гонсало Лире.

Я не знаю этого лица, я и никогда не знал его. Я не знаю, принадлежит ли он к разведке, или он имеет какое-то отношение к России,

– говорит Зеленский.

Он отмечает, что человек не был россиянином, а имел американские и чилийские корни. По мнению Зеленского, журналист из Чили не мог представлять столь мощную угрозу для украинских Вооруженных Сил.