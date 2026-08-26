Об этом глава государства написал в социальной сети Х.

Как Зеленский ответил на поздравление Навроцкого?

Украинский президент поблагодарил за пожелания одержать победу в войне против России. Он подчеркнул, что украинцы не забудут поддержку Польши, которая с первых дней полномасштабного вторжения продемонстрировала открытость и готовность помогать.

По словам Зеленского, Украина стремится и в дальнейшем укреплять отношения с Польшей на основе взаимного уважения, честного взгляда на общее прошлое и общего видения современных угроз. В то же время обе страны должны сохранять оптимизм в отношении будущего в рамках ЕС и НАТО.

Также Зеленский обнародовал письмо президента Польши Кароля Навроцкого. В нем польский лидер пожелал Украине восстановить территориальную целостность в пределах международно признанных границ. Навроцкий напомнил, что Польша стала первым государством в мире, признавшим независимость Украины.

Он назвал это проявлением уважения к стремлению украинцев к свободе и основой для развития добрососедских отношений. В то же время польский президент отметил, что часть двусторонних вопросов уже удалось урегулировать, тогда как другие требуют больше времени и доброй воли.

Однако, по его словам, главное остается неизменным – "мы являемся и будем оставаться соседями". Отдельно Навроцкий пожелал, чтобы украинские военные и гражданские, которые ежедневно демонстрируют любовь к своей стране во время войны, заняли достойное место в истории Украины и стали примером патриотизма и героизма для будущих поколений.

Напомним, ранее президент Украины также показал поздравление Дональда Трампа. Владимир Зеленский, отвечая на слова поддержки, сравнил их с работой противовоздушной обороны. По его словам, такие сигналы вселяют в украинцев уверенность в том, что страна сможет получить более надежную защиту от российских воздушных атак.

Зеленский также поблагодарил президента США и американский народ за помощь Украине. В то же время он подчеркнул острую потребность в дополнительных боеприпасах для комплексов Patriot, необходимых для эффективной защиты украинского неба.