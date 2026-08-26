Про це глава держави написав у соцмережі Х.

Як Зеленський відповів на привітання Навроцького?

Український президент подякував за побажання здобути перевагу у війні проти Росії. Він наголосив, що українці не забудуть підтримку Польщі, яка від перших днів повномасштабного вторгнення продемонструвала відкритість і готовність допомагати.

За словами Зеленського, Україна прагне й надалі зміцнювати відносини з Польщею на основі взаємної поваги, чесного погляду на спільне минуле та спільного бачення сучасних загроз. Водночас обидві країни мають зберігати оптимізм щодо майбутнього в межах ЄС і НАТО.

Також Зеленський оприлюднив лист президента Польщі Кароля Навроцького. У ньому польський лідер побажав Україні відновити територіальну цілісність у межах міжнародно визнаних кордонів. Навроцький нагадав, що Польща стала першою державою у світі, яка визнала незалежність України.

Він назвав це проявом поваги до прагнення українців до свободи та основою для розвитку добросусідських відносин. Водночас польський президент зазначив, що частину двосторонніх питань уже вдалося врегулювати, тоді як інші потребують більше часу та доброї волі.

Проте, за його словами, незмінним залишається головне – "ми є і залишатимемося сусідами". Окремо Навроцький побажав, щоб українські військові та цивільні, які щодня демонструють любов до своєї країни під час війни, посіли гідне місце в історії України та стали прикладом патріотизму й героїзму для майбутніх поколінь.

Нагадаємо, раніше президент України також показав привітання Дональда Трампа. Володимир Зеленський, відповідаючи на слова підтримки, порівняв їх із роботою протиповітряної оборони. За його словами, такі сигнали дають українцям упевненість, що країна зможе отримати надійніший захист від російських повітряних атак.

Зеленський також подякував президенту США та американському народу за допомогу Україні. Водночас він наголосив на гострій потребі в додаткових боєприпасах для комплексів Patriot, необхідних для ефективного захисту українського неба.