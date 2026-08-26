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26 августа, 16:26
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Трезвый подход к современным угрозам и уважение к прошлому, – Зеленский ответил на письмо Навроцкого

Татьяна Бабич

Президент Украины Владимир Зеленский выразил благодарность своему польскому коллеге Каролю Навроцкому за поздравления по случаю Дня Независимости. Украинский лидер отметил, что Киев стремится развивать связи с Варшавой на основе уважения и правдивого отношения к прошлому и построения общего будущего.

Об этом глава государства написал в социальной сети Х.

Как Зеленский ответил на поздравление Навроцкого?

Украинский президент поблагодарил за пожелания одержать победу в войне против России. Он подчеркнул, что украинцы не забудут поддержку Польши, которая с первых дней полномасштабного вторжения продемонстрировала открытость и готовность помогать.

По словам Зеленского, Украина стремится и в дальнейшем укреплять отношения с Польшей на основе взаимного уважения, честного взгляда на общее прошлое и общего видения современных угроз. В то же время обе страны должны сохранять оптимизм в отношении будущего в рамках ЕС и НАТО.

Также Зеленский обнародовал письмо президента Польши Кароля Навроцкого. В нем польский лидер пожелал Украине восстановить территориальную целостность в пределах международно признанных границ. Навроцкий напомнил, что Польша стала первым государством в мире, признавшим независимость Украины.

Он назвал это проявлением уважения к стремлению украинцев к свободе и основой для развития добрососедских отношений. В то же время польский президент отметил, что часть двусторонних вопросов уже удалось урегулировать, тогда как другие требуют больше времени и доброй воли.

Однако, по его словам, главное остается неизменным – "мы являемся и будем оставаться соседями". Отдельно Навроцкий пожелал, чтобы украинские военные и гражданские, которые ежедневно демонстрируют любовь к своей стране во время войны, заняли достойное место в истории Украины и стали примером патриотизма и героизма для будущих поколений.

Напомним, ранее президент Украины также показал поздравление Дональда Трампа. Владимир Зеленский, отвечая на слова поддержки, сравнил их с работой противовоздушной обороны. По его словам, такие сигналы вселяют в украинцев уверенность в том, что страна сможет получить более надежную защиту от российских воздушных атак.

Зеленский также поблагодарил президента США и американский народ за помощь Украине. В то же время он подчеркнул острую потребность в дополнительных боеприпасах для комплексов Patriot, необходимых для эффективной защиты украинского неба.

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