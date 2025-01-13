"Приезжай в пятницу": Зеленский ответил на просьбу Фицо о "встрече возле границы"
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо пригласил Владимира Зеленского на встречу возле украинско-словацкой границы. Украинский президент ответил на просьбу Фицо.
Он сделал Фицо встречное предложение. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Владимира Зеленского в X.
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Зеленский пригласил Фицо в Киев
Президент Зеленский пригласил словацкого премьера в Киев. Похоже, он не собирается ехать "на встречу возле украинско-словацкой границы".
"Ок. Приезжай в Киев в пятницу (17 января – 24 Канал)", – написал президент Украины.
Напомним, что Фицо пригласил Зеленского на встречу из-за остановок транзита российского газа через Украину.
Словацкий премьер жалуется, что такое решение "наносит значительный вред" Украине, Словакии и Евросоюзу.
Именно поэтому он требует встретиться "как можно скорее". При этом политик добавил, что не будет реагировать на заявления Зеленского, чтобы "избежать дальнейшей эскалации напряженности".