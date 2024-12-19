Какая разница 20 или 30 лет, если человек без оружия, – Зеленский о снижении возраста мобилизаци

Ранее стало известно о давлении партнеров по уничтожению мобилизационного возраста. Президент Украины ответил, произойдет ли это.

Владимир Зеленский отметил, что, что у Украины недостаточно оружия. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на свою корреспондентку.

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Украине нужно оружие

Президент Украины в очередной раз повторил, что нет разницы, сколько лет человеку, который стоит перед вами без оружия. Именно поэтому важно обратить внимание на комплектацию и оснащение бригад, а не на мобилизационный возраст.

Партнеры обращают внимание на физические возможности того или иного военного, а мы обращаем внимание, что у нас голые бригады есть. Я не хочу это повторять, у нас достаточно разных бригад, есть сильные бригады, а есть бригады, которые не укомплектованы,

– объяснил Зеленский.

Зеленский сказал, что есть договоренности с партнерами по этому, однако не все условия выполнены со стороны партнеров. Кроме этого, он пояснил, что есть договоренности по тренировке более десятка бригад за рубежом, однако сейчас тренировали так только две бригады.

Зеленский подчеркнул, что нет дефицита людей, однако есть недостаточное количество оружия.