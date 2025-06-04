Зеленский ответил, определился ли с кандидатурой на должность командующего Сухопутными войсками

Михаил Драпатый, который командовал Сухопутными войсками ВСУ, подал в отставку. Впрочем, генерал-майор остается в строю.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-конференцию Владимира Зеленского.

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Кто будет вместо Драпатого

Пока не известно, кто будет командовать Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины после отставки Михаила Драпатого.

Не определился,

– коротко сказал Зеленский.

Почему Драпатый подал в отставку

Военный объяснил: решил подать рапорт об отставке с должности командующего Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины, потому что чувствовал ответственность за трагедию на 239-м полигоне. 1 июня россияне ударили ракетой по Днепропетровской области, где было расположено учебное подразделение ВСУ. Погибли 12 бойцов, десятки были ранены.

Как командующий, я не смог в полной мере обеспечить выполнение своих приказов. Не дожал, не убедил, не изменил отношение к человеку в строю. Это моя ответственность. Поведение бойцов имеет значение, но главная ответственность – всегда на командовании. Именно командиры определяют правила, принимают решения и отвечают за последствия,

– написал тогда Драпатый.

Впрочем, впоследствии стало известно, что легендарный военный останется в строю. После разговора с Зеленским он занял должность командующего Объединенными силами ВСУ.