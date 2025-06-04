Зеленский ответил, определился ли с кандидатурой на должность командующего Сухопутными войсками
- Михаил Драпатый подал в отставку с должности командующего Сухопутными войсками ВСУ из-за трагедии на 239 полигоне.
- После разговора с Зеленским Драпатый остался в строю и занял должность командующего Объединенными силами ВСУ.
Михаил Драпатый, который командовал Сухопутными войсками ВСУ, подал в отставку. Впрочем, генерал-майор остается в строю.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-конференцию Владимира Зеленского.
Смотрите также Новый командующий Объединенными силами ВСУ: что известно о Михаиле Драпатом
Кто будет вместо Драпатого
Пока не известно, кто будет командовать Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины после отставки Михаила Драпатого.
Не определился,
– коротко сказал Зеленский.
Почему Драпатый подал в отставку
Военный объяснил: решил подать рапорт об отставке с должности командующего Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины, потому что чувствовал ответственность за трагедию на 239-м полигоне. 1 июня россияне ударили ракетой по Днепропетровской области, где было расположено учебное подразделение ВСУ. Погибли 12 бойцов, десятки были ранены.
Как командующий, я не смог в полной мере обеспечить выполнение своих приказов. Не дожал, не убедил, не изменил отношение к человеку в строю. Это моя ответственность. Поведение бойцов имеет значение, но главная ответственность – всегда на командовании. Именно командиры определяют правила, принимают решения и отвечают за последствия,
– написал тогда Драпатый.
Впрочем, впоследствии стало известно, что легендарный военный останется в строю. После разговора с Зеленским он занял должность командующего Объединенными силами ВСУ.