Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пресконференцію Володимира Зеленського.

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Хто буде замість Драпатого

Наразі не відомо, хто буде командувати Сухопутними військами Збройних Сил України після відставки Михайла Драпатого.

Не визначився,

– коротко сказав Зеленський.

Чому Драпатий подав у відставку

Військовий пояснив: вирішив подати рапорт про відставку з посади командувача Сухопутних військ Збройних Сил України, бо відчував відповідальність за трагедію на 239-му полігоні. 1 червня росіяни вдарили ракетою по Дніпропетровщині, де був розташований навчальний підрозділ ЗСУ. Загинули 12 бійців, десятки були поранені.

Як командувач, я не зміг у повній мірі забезпечити виконання своїх наказів. Не дотиснув, не переконав, не змінив ставлення до людини в строю. Це моя відповідальність. Поведінка бійців має значення, але головна відповідальність – завжди на командуванні. Саме командири визначають правила, ухвалюють рішення і відповідають за наслідки,

– написав тоді Драпатий.

Втім, згодом стало відомо, що легендарний військовий залишиться у строю. Після розмови з Зеленським він обійняв посаду командувача Об'єднаних сил ЗСУ.