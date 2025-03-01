Зеленский ответил сенатору Грэму, который призвал его уйти в отставку

Сенатор Грэм заявил, что президент Зеленский после скандальной встречи с Трампом должен уйти в отставку. Глава государства отреагировал.

Сенатор США Линдси Грэм призвал президента Украины уйти в отставку или изменить свое поведение после ссоры на встрече с Трампом. Владимир Зеленский прокомментировал это заявление в интервью для Fox News, передает 24 Канал.

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Что ответил Зеленский

По словам Зеленского, решение о его отставке может принять только народ Украины.

Напомним, Грэм отметил, что на переговорах политик вел себя ужасно. Он назвал поведение Зеленского "неуважением". По мнению сенатора, убедить американский народ, что Зеленский - хороший бизнес-партнер практически невозможно.Он также заявил, что соглашение о ископаемых можно еще подписать, но нужно, чтобы от Украины назначили другого переговорщика.