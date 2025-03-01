Сенатор США Ліндсі Грем закликав президента України піти у відставку або змінити свою поведінку після сварки на зустрічі з Трампом. Володимир Зеленський прокоментував цю заяву в інтерв'ю для Fox News, передає 24 Канал.

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Що відповів Зеленський

За словами Зеленського, рішення про його відставку може ухвалити тільки народ України.

Нагадаємо, Грем зауважив, що на переговорах політик поводився жахливо. Він назвав поведінку Зеленського "неповагою". На думку сенатора, переконати американський народ, що Зеленський є гарним бізнес-партнером практично неможливо. Він також заявив, що угоду про копалини можна ще підписати, але треба, аби від України призначили іншого перемовника.