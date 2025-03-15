Зеленский оценил вероятность уменьшения украинской армии ради перемирия

Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что ради мира якобы Украина должна уменьшить свою армию. Так, диктатор якобы согласился на временное перемирие, но выдвинул циничные требования. Среди них – остановка мобилизации в Украине и поставки ей военной помощи. Президент Зеленский ответил, пойдет ли Киев на подобный шаг.

15 марта глава государства ответил на ряд вопросов журналистов, в частности относительно перемирия, передает 24 Канал.

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Что сказал Зеленский

Президент подчеркнул, что одной из важных гарантий безопасности для Украины сегодня, а в будущем и для всего европейского континента хорошо вооруженная украинская армия.

Все заинтересованы в сильной, а не в уменьшенной армии. Те партнеры, с которыми мы общаемся. Я считаю, что это положительный сигнал,

– сказал Зеленский.

Также политик подчеркнул, что сильная армия нуждается в значительном финансировании. По его мнению, союзники понимают, что это их обязанность и самостоятельно Украина не потянет такую ​​нагрузку.

К слову, Кир Стармер анонсировал встречу европейских военных руководителей для планирования размещения миротворцев в Украине.