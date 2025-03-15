15 березня глава держави відповів на низку запитань журналістів, зокрема щодо перемир'я, передає 24 Канал.

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Що сказав Зеленський

Президент наголосив, що однією із важливих гарантій безпеки для України сьогодні, а в майбутньому і для усього європейського континенту є добре озброєна українська армія.

Всі зацікавлені в сильній, а не зменшеній армії. Ті партнери, з якими ми спілкуємося. Я вважаю, що це позитивний сигнал,

– сказав Зеленський.

Також політик підкреслив, що сильне військо потребує значного фінансування. На його думку, союзники розуміють, що це їх обов'язок, і самостійно Україна не потягне таке навантаження.

До слова, Кір Стармер анонсував зустріч європейських військових керівників для планування розміщення миротворців в Україні.