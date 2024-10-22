Зеленский ответил, возможно ли вступление Украины в НАТО "частями"

Владимир Зеленский заявил, что не получал предложений обменять территории Украины на вступление в НАТО. Однако украинский лидер не исключил, что подобные мысли могут быть у некоторых партнеров нашего государства.

Об этом президент Украины заявил во время встречи с журналистами, состоявшейся после переговоров с министром обороны США Ллойдом Остином, передает 24 Канал.

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Что сказал президент о вступлении в НАТО "частями"

Владимир Зеленский отметил, что Украина со странами – членами НАТО не обсуждает вопрос, возможно ли получение членства в НАТО в обмен на оккупированные территории. Однако президент считает, что подобные вбросы в медиа не случайны.

В частности, украинский лидер не исключил, что "такие мысли у некоторых партнеров могут быть".

Поэтому напрямую они не коммуницируют это со мной эти вопросы, но через медиа, понятно, проверяют его градус. Думаю, здесь все зависит от общества Украины,

– сказал президент.

Зеленский отметил, что на всех переговорах сейчас Украина поднимает вопрос гарантий безопасности.

"Лучшее – это НАТО. Во время войны – приглашение, абсолютно открытое, с сильной позицией в любом формате дипломатии. Это приглашение, я считаю, не зависит от мнения России. Когда в этом будут уверены и еще некоторые партнеры, – что они сильнее, чем Россия, тогда у нас все будет в этом смысле положительно", – добавил президент.

На вопрос о том, может ли начаться разговор о частичном вступлении в НАТО без оккупированных территорий, Зеленский сказал, что какой бы путь ни был у Украины, юридически никто признавать оккупированные территории территориями других государств не будет.

В то же время Зеленский отметил, что делает упор на приглашении потому, что оно дается стране в международно признанных границах.

И это для меня принципиальная вещь: получить приглашение во время войны. Я считаю, что это сильная часть пакета, который мы предлагаем. Это не просто приглашение, а приглашение, пока война еще не закончилась,

– пояснил президент.

В то же время, по словам украинского лидера, какое вступление, как оно будет происходить, сколько – это следующий шаг, и он уже полностью заключается в дипломатии. Но могут быть разные форматы.

Почему вступление в НАТО важно для Украины

Владимир Зеленский также отметил, что Украина много лет назад отдала весь свой ядерный арсенал, рассчитывая на вступление в НАТО.

"Мы действительно в свое время отдали все наше ядерное оружие. Это было много лет назад. Мы должны были обменяться на НАТО. Это мое мнение. Я поделился им с Байденом и с Трампом. Вот почему я сказал, что не могу понять, где справедливость в отношении Украины", – заявил президент.

Он также отметил, что Украина отдала оружие, но не получила обещанной безопасности, а также вступления в НАТО.

Я спросил их (союзников – 24 Канал), можете ли вы назвать мне других союзников или другой "зонтик безопасности" или что-то подобное, какие-то меры безопасности и гарантии для Украины, которые будут соизмеримы с НАТО. Никто не может мне сказать. Поэтому это мои аргументы,

– добавил президент.

Украинский лидер также заявил, что Украина не просит возвращения ядерного оружия. Но требует вступления в НАТО, чтобы иметь возможность защититься от агрессии России и Путина.