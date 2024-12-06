В Украине появилась новая дальнобойная ракета-дрон "Пекло"

Президент Владимир Зеленский в День Вооруженных Сил передал защитникам первую партию новейших ракет дронов "Пекло".

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Укринформ". Более того, украинская ракета-дрон уже прошла боевое испытание. Известно о, по меньшей мере, пяти успешных применениях этой ракеты.

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Это первая серия ракет-дронов украинского производства, которые передали в войска, и запустили в серийное производство.

Украинская ракета-дрон уже прошла испытания: видео

Что известно о характеристиках ракеты

Во время презентации ракеты, сообщили некоторые ее характеристики. В частности, известно, что новейшая ракета-дрон имеет дальность поражения 700 километров и скорость 700 километров в час.

Из соображений безопасности другие технические характеристики ракеты-дрона и количество переданных единиц не объявляли. В то же время ранее глава государства отмечал, что это "принципиально новый вид вооружения".



Зеленский передал первую партию ракет-дронов / Фото "Укринформ"



Первая партия новейших ракет "Пекло" передали Силам обороны / Фото "Укринформ"

Участники мероприятия также отметили, что по эффективности украинские ракеты-дроны не уступают отдельным видам российских крылатых ракет. При этом значительно дешевле.

Справочно. В мероприятии приняли участие высокопоставленные чиновники украинского правительства и военные, в частности Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, Министр обороны Рустем Умеров, Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Герман Сметанин, заместитель Министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Анна Гвоздяр и Советник Президента Украины по стратегическим вопросам Александр Камышин.