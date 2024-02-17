Зеленский поговорил с Байденом: о чем они договорились

Владимир Зеленский во время пребывания на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности провел разговор с американским коллегой Джозефом Байденом. Лидеры поговорили по телефону.

Владимир Зеленский поговорил 17 февраля с президентом США Джозефом Байденом. Он заявил, что договорился с американским лидером поддерживать контакт в связи с приближением второй годовщины начала полномасштабного российского вторжения в Украину.

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О чем говорили президенты

Зеленский обсудил с Байденом текущую ситуацию на фронте в российско-украинской войне.

Я рад, что могу рассчитывать на полную поддержку американского президента. Верим и в мудрое решение Конгресса США,

– сказал украинский лидер.

Глава государства заявил, что поддержка Украины является также поддержкой демократии и свободы. Зеленский отметил, что Украина и США должны вместе защитить эти ценности.

Какова ситуация с Конгрессом США