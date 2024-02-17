Зеленский поговорил с Байденом: о чем они договорились
Источник:Владимир Зеленский
Владимир Зеленский во время пребывания на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности провел разговор с американским коллегой Джозефом Байденом. Лидеры поговорили по телефону.
Владимир Зеленский поговорил 17 февраля с президентом США Джозефом Байденом. Он заявил, что договорился с американским лидером поддерживать контакт в связи с приближением второй годовщины начала полномасштабного российского вторжения в Украину.
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О чем говорили президенты
Зеленский обсудил с Байденом текущую ситуацию на фронте в российско-украинской войне.
Я рад, что могу рассчитывать на полную поддержку американского президента. Верим и в мудрое решение Конгресса США,
– сказал украинский лидер.
Глава государства заявил, что поддержка Украины является также поддержкой демократии и свободы. Зеленский отметил, что Украина и США должны вместе защитить эти ценности.
Какова ситуация с Конгрессом США
- Напомним, что американские конгрессмены до сих пор не приняли пакет поддержки Украины. Кроме финансовой помощи нашему государству и другим союзникам Вашингтона, законопроект содержит норму о границе США, из-за которой не могут между собой договориться республиканцы и демократы в Конгрессе.
- Украина ожидает получить от США пакет помощи на 60 миллиардов долларов. Однако Палата представителей ушла на каникулы.
- Джейк Салливан, который является советником Джозефа Байдена по вопросам национальной безопасности, во время недавнего брифинга прокомментировал ситуацию. По его мнению, другие союзники Украины не смогут заменить американскую поддержку, даже несмотря на то, что эти страны начали действовать более активно и взяли на себя определенную часть помощи.
- Белый дом выразил возмущение из-за действий спикера Палаты представителей Майка Джонсона, который и объявил этот перерыв. Представитель администрации Байдена Эндрю Бейтс упрекнул Джонсона, заявив, что он "убегает" на досрочные каникулы вместо того, чтобы "покончить с вредом, который он наносит нашей национальной безопасности".
- Представитель Белого дома отметил, что каждый день, когда Джонсон откладывает голосование за пакет помощи Украине, авторитет республиканцев в Конгрессе и у американского народа падает. Он добавил, что Джонсон своими действиями продолжает укреплять кровавые военные усилия России и иранский режим.