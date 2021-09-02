Зеленский первым из президентов Украины прибыл в Калифорнию: мэрию подсветили цветами флага

2 сентября 2021 , 10:56
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Источник:

телеграм Офиса Президента

Владимир Зеленский прибыл в Калифорнию во время официального визита в США. Это первый визит президента Украины в Калифорнию за всю историю независимости государства.

В честь приезда Зеленского мэрию Сан-Франциско подсветили цветами украинского флага. Об этом сообщили на сайте Офиса Президента.

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Зеленский прибыл в Калифорнию

Владимир Зеленский прибыл в Калифорнию после встречи с Президентом США Джо Байденом в Вашингтоне.

В честь приезда главы государства здание мэрии города Сан-Франциско по инициативе властей штата подсветили цветами украинского флага,
– говорится в сообщении ОП.

Кроме того, это первый визит президента Украины в Калифорнию за всю историю независимости нашего государства.


Мэрию Сан-Франциско подсветили желто-голубыми цветами / Фото ОП

Кстати, представитель президента Сергей Никифоров написал в фейсбуке:

  • что 2 сентября у Владимира Зеленского запланирована встреча с СЕО Apple Тимом Куком;
  • выступление в Стэнфордском университете;
  • общение с ведущими инвесторами и венчурными фондами Кремниевой долины, а также встреча с украинскими предпринимателями и специалистами долины;
  • а также – ознакомление с работой Нацгвардии Калифорнии.

Коротко о визите Владимира Зеленского в США

  • Владимир Зеленский прибыл в США 31 августа. Он встретился с главой Всемирного банка Малпассом, министром энергетики США Дженнифер Гренхольм, представил План трансформации Украины.
  • 1 сентября в Белом доме состоялась встреча Зеленского и Байдена. Президенты сначала сделали несколько заявлений для журналистов, а впоследствии 2 часа общались лично.
  • Впоследствии опубликовали совместное заявление о стратегическом партнерстве США и Украины – согласовали противодействие агрессии России, деятельность в космосе, реформирование судебной системы, энергетическую безопасность.
Автор: Діана Квасневська