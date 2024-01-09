Экономический форум в Давосе: СМИ пишут, что Зеленский посетит Швейцарию
Президент Украины Владимир Зеленский планирует посетить Швейцарию, где примет участие во Всемирном экономическом форуме в Давосе. Об этом пишут авторитетные СМИ.
По информации СМИ, в январе глава Украины намерен посетить международный форум в Давосе и столицу Швейцарии, город Берн. Предполагается, что визит продлится минимум два дня, в течение которых Зеленский выступит на форуме и встретится с чиновниками.
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Выступление Зеленского в Давосе
Журналисты утверждают, что Владимир Зеленский планирует лично выступить на форуме, который пройдет с 15 по 19 января. До этого он посетит Берн, где запланированы встречи с федеральным президентом Швейцарии, главой МИД и министром обороны.Очевидно, визит президента Украины Зеленского будет оставаться неподтвержденным до последнего момента из-за вопросов безопасности и будет зависеть от военной ситуации.
Не исключено, что окончательное решение о поездке украинского лидера в Швейцарию еще не было принято, но визит может стать важным шагом в поиске международной поддержки и развития двусторонних отношений.
Киев активно использует международные платформы для продвижения интересов Украины в контексте войны. Выступления Зеленского на международной арене часто обращают внимание на необходимость укрепления обороноспособности и восстановления страны.
Визит в Швейцарию может предусматривать обсуждение широкого ряда вопросов: от экономического сотрудничества до гарантий безопасности. Украина ищет поддержки в восстановлении мира и стабильности.
Последнее зарубежное турне президента
В последний раз Зеленский уезжал в командировку из Украины в декабре 2023 года.
- 9 декабря он был в городе Сал, что в Кабо-Верде, где встретился с премьер-министром Улиссеш Коррея-и-Силва;
- 10 декабря Зеленский прибыл в Аргентину на инаугурацию новоизбранного президента Милея;
- 11-12 уже третий раз с начала полномасштабного вторжения украинский лидер был в Соединенных Штатах Америки;
- 13 декабря он прилетел в Осло в Норвегии, где имел переговоры с Королем Гаральдом V, премьер-министром Йонасом Гар Стере, а также чиновниками других стран Скандинавии;
- 14 декабря в Германии закончилось турне главы нашего государства, он совершил визит в Висбаден, имел диалог с командованием армии США в Европе.