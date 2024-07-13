Зеленский по дороге из США в Украину "заскочил" в Ирландию
Источник:RTÉ News
Владимир Зеленский, возвращаясь из Вашингтона, посетил Ирландию. Там он встретился с премьером страны.
Глава нашего государства планирует провести первые двусторонние переговоры с премьером Ирландии Саймоном Гаррисом на ирландской земле.
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Зеленский в Ирландии
Как сообщают СМИ, самолет президента Украины Владимира Зеленского приземлился в международном аэропорту "Шаннон". Там политика встретил Саймон Харрис.
Позже источник написал, что Зеленский поблагодарил народ Ирландии за поддержку в аэропорту "Шаннон".
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Зеленский поделился деталями визита
Президент вместе с главой ирландского правительства обсудили поддержку Украины, продолжение сотрудничества в разминировании и кибербезопасности. Также политики побеседовали о следующих шагах по реализации решений по результатам Саммита мира и обсудили усилия, необходимые, чтобы усилить внимание мира к теме незаконно депортированных Россией детей.
Спасибо Ирландии за поддержку Саммита мира в Швейцарии! Спасибо Премьер-министру за большое личное внимание и вовлеченность в усилия по возвращению детей домой,
– говорится в сообщении Зеленского.
Напомним, что ранее в СМИ писали, что Зеленский после саммита НАТО планирует прибыть в Великобританию. Это должно произойти на следующей неделе, 18 июля. Тогда будет проходить встреча Европейского политического сообщества.
Украинский лидер выступит в Бленхеймском дворце перед европейскими лидерами, которые собираются обсудить Украину, безопасность и демократию Европы.