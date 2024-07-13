Зеленский по дороге из США в Украину "заскочил" в Ирландию

Владимир Зеленский, возвращаясь из Вашингтона, посетил Ирландию. Там он встретился с премьером страны.

Глава нашего государства планирует провести первые двусторонние переговоры с премьером Ирландии Саймоном Гаррисом на ирландской земле.

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Зеленский в Ирландии

Как сообщают СМИ, самолет президента Украины Владимира Зеленского приземлился в международном аэропорту "Шаннон". Там политика встретил Саймон Харрис.

Позже источник написал, что Зеленский поблагодарил народ Ирландии за поддержку в аэропорту "Шаннон".

Зеленский прибыл в Ирландию: смотрите видео

Зеленский поделился деталями визита

Президент вместе с главой ирландского правительства обсудили поддержку Украины, продолжение сотрудничества в разминировании и кибербезопасности. Также политики побеседовали о следующих шагах по реализации решений по результатам Саммита мира и обсудили усилия, необходимые, чтобы усилить внимание мира к теме незаконно депортированных Россией детей.

Спасибо Ирландии за поддержку Саммита мира в Швейцарии! Спасибо Премьер-министру за большое личное внимание и вовлеченность в усилия по возвращению детей домой,

– говорится в сообщении Зеленского.

Напомним, что ранее в СМИ писали, что Зеленский после саммита НАТО планирует прибыть в Великобританию. Это должно произойти на следующей неделе, 18 июля. Тогда будет проходить встреча Европейского политического сообщества.

Украинский лидер выступит в Бленхеймском дворце перед европейскими лидерами, которые собираются обсудить Украину, безопасность и демократию Европы.