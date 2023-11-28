Зеленский победил в номинации "Мечтатели" по версии издания Politico
Источник:Politico
Издание Politico к концу года опубликовало свой рейтинг "28". В него вошел Владимир Зеленский в категории "Мечтатели", в которой он одержал победу.
Издание Politico сформировало свой ежегодный рейтинг самых влиятельных людей Европы. Интересно, что самым влиятельным человеком стал Дональд Туск. Также известны победители в трех категориях "Деятели", "Разрушители" и "Мечтатели". В последней победил Владимир Зеленский.
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Уинстон Черчилль, Мартин Лютер Кинг-младший, Нельсон Мандела. Время от времени появляется лидер, единолично изменяющий ход истории, не через мощь своей армии или силу своей экономики, а через силу своего слова. Президент Украины Владимир Зеленский является таким лидером,
– пишут в издании.
В Politico сделали некую ретроспективу для своих читателей. Вспоминая дерзкое видео Зеленского "Мы здесь", которое сняли в первые дни полномасштабного вторжения у Офиса Президента на Банковой. Также вспомнили его культовую фразу "Мне нужны патроны, а не машина", которую он сказал в ответ на предложение США об эвакуации.
Запомнились и его речи перед парламентами Европы и стран мира. В издании отмечают, что Зеленский вдохновлял украинцев продолжать противостоять российскому вторжению. А еще он уговаривал, стыдил, умолял нации помочь нам в этом.
Журналисты отметили, что усилия главы государства принесли свои плоды: союзники с Запада оказывают финансовую помощь, а также все большее вооружение, демонстрируя свою решимость.
Настолько эффективным было лидерство Зеленского, что ему удалось протолкнуть вещи, которые недавно были немыслимы, продвинув Украину на передний план в борьбе за членство в ЕС – и ближе, чем кто-либо считал возможным, к военному альянсу НАТО,
– отмечают в Politico.
Кто еще попал в рейтинг Politico
- Так, в номинации "Деятели" первая позиция за премьер-министром Италии Джорджей Мелони. Также в этой категории – президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен, французский президент Эммануэль Макрон, глава Офиса Президента Андрей Ермак, турецкий президент Реджеп Эрдоган.
- Если говорить о "Разрушителях", то лидером в этой номинации стала Эльвира Набиуллина. Она – главный технократ, заставляющий военную машину Путина работать. В издании пишут, что она сумела предотвратить последствия санкций против России, которые должны истощить казну страны-агрессора, что также позволило продолжить войну против Украины. Также среди "Разрушителей" испанский политик Карлес Пучдемон, венгерский премьер Виктор Орбан, Анналена Бербок и депутат Европарламента Манфред Вебер.
- А вот после Зеленского в "Мечтателях" – Алексей Навальный с его мечтой о "Крым-бутерброде", министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен, глава Европарламента Роберта Мецола, а также члене Дойла Эрене Мэри Лу Макдональд.