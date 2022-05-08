Зеленский поблагодарил главу Бундестага Бербель Бас, которая приехала в Киев на День памяти

Президент Бундестага Германии Бербель Бас приехала в Украину. Ее визит связан с Днем памяти и примирения.

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил политика. Ведь она посетила наше государство в очень сложный период – во время войны.

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"Мы очень ценим"

По словам украинского лидера, такой приезд очень ценен для Украины.

Спасибо за визит,

– подчеркнул президент.

Кроме этого, Зеленский отметил, что для Украины очень важны решения о нашем государстве, за которые проголосуют в Бундестаге.

"Надеемся на вашу поддержку и будущее членство Украины в Европейском Союзе", – добавил президент.

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Украинский лидер приглашал канцлера Германии Олафа Шольца посетить Украину 9 мая. Однако в правительстве сомневаются, что визит Шольца может состояться в ближайшее время.

Зеленский подчеркнул, что наше государство должно быстро получить статус кандидата в ЕС. Об этом он заявил на Международной донорской конференции высокого уровня.

По словам австрийского министра по делам ЕС Каролин Эдтштадлер, в ближайшие 5 – 10 лет наше государство не сможет вступить в организацию. Мол, это будет длительный процесс адаптации.

Аналитик центра "Новая Европа" Марианна Фахурдинова считает, что статус кандидата на вступление Украина сможет получить уже в июне 2022 года.

Что известно о приезде главы Бундестага

Приехала Бас в Украину для того, чтобы почтить все жертвы Второй мировой войны. В столицу пригласил ее глава Верховной Рады Руслан Стефанчук.

Кроме того, глава Бундестага запланировала ряд политических переговоров.

Политик встретилась с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем. В ходе разговора он отметил, что правительство нашего государства рассчитывает на поддержку Германии по вступлению в ЕС.

Также обсуждали предоставление оружия нашему государству и проблемы украинского экспорта сельхозсырья.

Известно, что у главы Бундестага запланирована встреча с Владимиром Зеленским. Однако деталей пока нет.

Бербель Бас осуждает агрессию России и уверена, что государство-оккупант будет отвечать за совершенное.

Глава Бундестага стала первым чиновником, посетившей наше государство после полномасштабного вторжения России.

Отметим, что в ближайшие дни в Киев также запланирован визит министра иностранных дел Германии Анналены Бербок.

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