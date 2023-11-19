"Действенное посредничество и помощь": Зеленский поблагодарил Катар за возвращение Богдана Ермохина
Источник:Владимир Зеленский
Президент Украины ежедневно в вечернем обращении благодарит наших бойцов и наших партнеров. Но сегодня среди его добрых слов была особенная благодарность за возвращение 18-летнего Богдана Ермохина.
В воскресенье Богдан Ермохин вернулся в Украину. Парня из оккупированного Мариуполя похитила Россия.
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Какая роль Катара в возвращении Ермохина
Много было попыток помочь ему. Я рад, что все сработало,
– сказал Зеленский.
Он отметил, что возвращением парня занималась целая команда, в которую входили Офис Президента, омбудсмен, международные партнеры, в частности ЮНИСЕФ.
"Особенно я благодарен Катару за действенное посредничество и помощь", – коротко высказался президент.
О том, что Катар участвует в возвращении Богдана Ермохина, говорилось и раньше. Об этом сообщал омбудсмен Дмитрий Лубинец.
Что президент говорил о возвращении других наших граждан
Обо всех наших людях мы помним. О каждом уголке Украины, который сейчас находится в оккупации, мы помним,
– заверил Зеленский.
Он выразил благодарность тем, "чьи неравнодушие и эффективность помогают нам возвращать в Украину детей, которые были похищены с оккупированной территории".
Россия прислушивается к Катару
- Катар уже не в первый раз помогает нашему государству возвращать похищенных детей. Эта страна была посредником в тайных переговорах о возвращении депортированных украинских детей, и Россия согласилась вернуть их. Об этом сообщали еще в октябре.
- О помощи попросило украинское правительство. Переговоры продолжались несколько месяцев. О детях известно, что им было от 2 до 17 лет и они поехали в Украину разными маршрутами через разные страны. Их провели через посольство Катара в Москве.