В сети обнародовали видео из зала Верховной Рады. На нем видно, как Зеленский поблагодарил Залужного за защиту Украины.

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В то же время присутствующие депутаты встретили теплое проявление благодарности бурными овациями. Они аплодировали и скандировали "ВСУ".

Депутаты аплодисментами встретили Залужного под возгласы "ВСУ": видео



Ранее Главнокомандующий ВСУ принял участие в благотворительной акции, чтобы поддержать детей из больницы Николаева. Залужный подписал марки "русский военный корабль... все!" для аукциона.

Что известно о Валерии Залужном: основное

Сейчас Залужный командует бойцами, сдерживающими российскую армию. Им восхищаются не только украинцы, но и западные эксперты. Они называют Залужного "железным генералом", "героем, а не звездой" и олицетворением современной украинской армии.

Залужный прошел все ступени офицерской карьеры и заслуженно занял место главнокомандующего ВСУ. Так, сначала он с отличием окончил Одесский институт Сухопутных войск и Национальную академию обороны Украины.

В 2007 году его назначили на должность начальника штаба первого заместителя командира 24-й отдельной механизированной бригады в Яворове Львовской области.

С 2009 года боец был командиром 51-й отдельной механизированной бригады. Залужный продолжил обучение и стал лучшим выпускником оперативно-стратегического уровня подготовки в Национальном университете обороны.

В августе 2014 года Залужный был назначен заместителем командира сектора "С" в Донецкой области. Впоследствии Залужный был первым заместителем и начальником штаба командующего войсками ОК "Запад",

27 июля 2021 года президент Владимир Зеленский назначил военного главнокомандующим ВСУ.

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