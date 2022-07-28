В мережі оприлюднили відео з зали Верховної Ради. На цьому видно, як Зеленський подякував Залужному за захист України.
До теми Ми вже перемогли, – Залужний назвав перевагу українців перед ворогом
Водночас присутні депутати зустріли теплий вияв вдячності бурхливими оваціями. Вони аплодували та скандували "ЗСУ".
Депутати оплесками зустріли Залужного під вигуки "ЗСУ": відео
Додамо, що раніше Головнокомандувач ЗСУ взяв участь у благодійній акції, щоб підтримати дітей з лікарні Миколаєва. Залужний підписав марки "русскій воєнний корабль... всьо!" для аукціону.
Що відомо про Валерія Залужного: основне
- Зараз Залужний командує бійцями, які стримують російську армію. Ним вже захоплюються не тільки українці, а й західні експерти. Вони називають Залужного "залізним генералом", "героєм, а не зіркою" та уособленням сучасної української армії.
- Залужний пройшов всі щаблі офіцерської кар'єри й заслужено посів місце головнокомандувача ЗСУ. Так, спочатку він з відзнакою закінчив Одеський інститут Сухопутних військ та Національну академію оборони України.
- У 2007 році його призначили на посаду начальника штабу першого заступника командира 24-ї окремої механізованої бригади в Яворові на Львівщині.
- З 2009 року боєць був командиром 51-ї окремої механізованої бригади. Залужний продовжив навчання й став найкращим випускником оперативно-стратегічного рівня підготовки у Національному університеті оборони.
- У серпні 2014 року Залужного призначили заступником командира сектора "С" на Донеччині. Згодом Залужний був першим заступником та начальником штабу командувача військ ОК "Захід",
- 27 липня 2021 році президент Володимир Зеленський призначив військового головнокомандувачем ЗСУ.
Відео до теми – цікаві факти про Валерія Залужного