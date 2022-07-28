В мережі оприлюднили відео з зали Верховної Ради. На цьому видно, як Зеленський подякував Залужному за захист України.

До теми Ми вже перемогли, – Залужний назвав перевагу українців перед ворогом

Водночас присутні депутати зустріли теплий вияв вдячності бурхливими оваціями. Вони аплодували та скандували "ЗСУ".

Депутати оплесками зустріли Залужного під вигуки "ЗСУ": відео



Додамо, що раніше Головнокомандувач ЗСУ взяв участь у благодійній акції, щоб підтримати дітей з лікарні Миколаєва. Залужний підписав марки "русскій воєнний корабль... всьо!" для аукціону.

Що відомо про Валерія Залужного: основне

Зараз Залужний командує бійцями, які стримують російську армію. Ним вже захоплюються не тільки українці, а й західні експерти. Вони називають Залужного "залізним генералом", "героєм, а не зіркою" та уособленням сучасної української армії.

Залужний пройшов всі щаблі офіцерської кар'єри й заслужено посів місце головнокомандувача ЗСУ. Так, спочатку він з відзнакою закінчив Одеський інститут Сухопутних військ та Національну академію оборони України.

У 2007 році його призначили на посаду начальника штабу першого заступника командира 24-ї окремої механізованої бригади в Яворові на Львівщині.

З 2009 року боєць був командиром 51-ї окремої механізованої бригади. Залужний продовжив навчання й став найкращим випускником оперативно-стратегічного рівня підготовки у Національному університеті оборони.

У серпні 2014 року Залужного призначили заступником командира сектора "С" на Донеччині. Згодом Залужний був першим заступником та начальником штабу командувача військ ОК "Захід",

27 липня 2021 році президент Володимир Зеленський призначив військового головнокомандувачем ЗСУ.

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