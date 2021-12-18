Зеленский подписал резонансный налоговый закон № 5600
Источник:ОП
Владимир Зеленский подписал ряд важных документов. Среди них – налоговый закон № 5600.
Соответствующий документ направили на подпись главе государства 15 декабря. Отметим, что он предусматривает внесение изменений в Налоговый кодекс.
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Основное о законопроекте
- Его инициатором выступил Кабмин. В пояснительной записке указано, что документ видит, в частности, недопущение безосновательного пользования налоговыми льготами и создание справедливых условий налогообложения для всех.
- Во втором чтении и в целом документ поддержали 255 нардепов, против выступили 69. Воздержались – 23 политика, столько же не голосовали. Закон рассматривали по специальной процедуре, чтобы не рассматривать все 11 тысяч правок.
Что говорят у Зеленского
В ОП подчеркнули, что документ направлен на укрепление ресурсной базы бюджетов. Там отметили, что он позволит предотвратить бюджетные потери из-за уклонения от налогообложения. Речь идет, в частности, об индексации ставок некоторых налогов и изменении подходов к налогообложению НДС и акцизным налогом табачных изделий и жидкостей для электронных сигарет, пива. А также – рентной платой за пользование недрами для добычи руд железа. В то же время принятый закон также даст возможность повысить отдельные ставки экологического налога.
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