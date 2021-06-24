Зеленский подписал санкции против окружения Путина: кто в списке

Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против российских бизнесменов и чиновников. Речь идет о главе госкорпорации "Ростех" Сергее Чемезове, владельце металлургической корпорации Михаиле Шелкове, главе "Газпрома" Алексее Миллере и бизнесменах братьях Ротенбергах.

Также в списке – гендиректор "Газпром-Медиа Холдинг" Александр Жаров, вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей Олег Дерипаска, командующий Росгвардией Виктор Золотов. Всего в списке 538 фамилий.

Ранее Украина ввела санкции против главы "Ростеха" Чемезова и российского бизнесмена Шелкова

Указ президента вступает в действие 24 июня. Срок действия санкций – 3 года.

Коротко о введенных ограничениях:

блокировка активов;

ограничение торговых операций;

полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины;

предотвращение вывода капиталов за пределы Украины;

приостановление выполнения экономических и финансовых обязательств;

аннулирование или приостановление лицензий и других разрешений;

запрет участия в приватизации, аренде государственного имущества;

запрет выдачи разрешений, лицензий Национального банка Украины;

лишение государственных наград Украины, других форм празднования.

Отметим, что многие попавшие в санкционный список являются близким окружением Владимира Путина. Так глава "Ростеха" входит в бюро высшего совета партии "Единая Россия".

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Отдельным списком вводят санкции против. В перечне – "Аэрофлот", "РусДжет", "Авиакомпания Сибирь", "Газпром Авиа" и другие. Проконтролировать выполнение указа президента должен секретарь СНБО Алексей Данилов.